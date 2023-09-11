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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:50

Новосибирское УФАС выявило нарушение на торгах по закупке угля на 24,9 миллиона

Его совершило МУП Куйбышевского района «Энергия»
Полина ШЕВЧЕНКО
Новосибирское УФАС выявило нарушение на торгах по закупке угля на 24,9 миллиона.

Новосибирское УФАС выявило нарушение на торгах по закупке угля на 24,9 миллиона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирское УФАС выявило нарушение в торгах на поставку каменного угля на 24,9 миллиона рублей. Его совершило МУП Куйбышевского района «Энергия».

- Спустя 20 минут от начала аукциона, он закончился. Таким образом, выиграть в данном тендере мог лишь тот участник, который в последние секунды подаст свое ценовое предложение, - объяснили в региональном УФАС.

В итоге победила фирма, которая подала заявку последней. Другие участники аукциона не смогли улучшить свое предложение.

Время проведения аукциона не указано и в документах. Поэтому УФАС признало предприятие нарушившим порядок организации и проведения торгов.

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