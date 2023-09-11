Новосибирское УФАС выявило нарушение на торгах по закупке угля на 24,9 миллиона.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирское УФАС выявило нарушение в торгах на поставку каменного угля на 24,9 миллиона рублей. Его совершило МУП Куйбышевского района «Энергия».
- Спустя 20 минут от начала аукциона, он закончился. Таким образом, выиграть в данном тендере мог лишь тот участник, который в последние секунды подаст свое ценовое предложение, - объяснили в региональном УФАС.
В итоге победила фирма, которая подала заявку последней. Другие участники аукциона не смогли улучшить свое предложение.
Время проведения аукциона не указано и в документах. Поэтому УФАС признало предприятие нарушившим порядок организации и проведения торгов.
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