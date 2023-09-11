В Новосибирской области начали подавать тепло в школы и больницы

Новосибирск готов к отопительному сезону на 95%.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области социальные объекты начали подключать к отоплению. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона 11 сентября.
- Для нас, с учётом опыта прохождения пандемии, здоровье людей, в первую очередь детей, а также поддержание эпидемиологической обстановки намного важнее, чем какие-то экономические факторы, – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, призвав своевременно начать отопительный сезон.
Сейчас тепло в социальные объекты уже подали в Кыштовском, Усть-Таркском, Венгеровском и Северном районах.
Общая готовность в Новосибирске жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона составляет 95%, готовность теплосетей – 94%.
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