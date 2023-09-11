Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 9:38

В Новосибирской области начали подавать тепло в школы и больницы

Отопительный сезон стартовал уже в нескольких районах
Галина СИМОНОВА
Новосибирск готов к отопительному сезону на 95%.

Новосибирск готов к отопительному сезону на 95%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области социальные объекты начали подключать к отоплению. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона 11 сентября.

- Для нас, с учётом опыта прохождения пандемии, здоровье людей, в первую очередь детей, а также поддержание эпидемиологической обстановки намного важнее, чем какие-то экономические факторы, – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, призвав своевременно начать отопительный сезон.

Сейчас тепло в социальные объекты уже подали в Кыштовском, Усть-Таркском, Венгеровском и Северном районах.

Общая готовность в Новосибирске жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона составляет 95%, готовность теплосетей – 94%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber