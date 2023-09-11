Часть зданий в Новосибирске подключили к отоплению. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 11 сентября, стало известно, что часть зданий в Новосибирской области подключили к отоплению. Речь идет о социальных объектах. Информацию об этом озвучили на оперативном совещании в правительстве.

По словам губернатора НСО Андрея Травникова, решение о начале отопительного сезона приняли многие социальные объекты:

– С учетом нашего опыта прохождения пандемии, здоровье детей, поддержание эпидемиологической обстановки важнее, чем экономические факторы, – сказал Андрей Травников.

Он поручил руководству детсадов, школ прочих детских учреждений принять решение о начале отопительного сезона вовремя. То же касается и больниц. Решения надо принимать, опираясь на данные о погоде.

Ранее в мэрии рассказали, что отопительный период должен начинаться не позднее того момента, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха поднимается не выше +8 градусов.

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