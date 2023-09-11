Первый ресторан сети KFC в Новосибирске поменял вывеску на Rostic’s

Ресторан KFC, расположенный в новосибирском ТРЦ «Аура», сменил вывеску.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Ресторан KFC, расположенный в новосибирском ТРЦ «Аура», сменил вывеску. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.
Теперь на месте привычного названия красуется надпись Rostic’s. При этом заведение общепита еще не открыло свои двери для посетителей.
− Бренд находится в процессе реконцепции и смены названия, − рассказали КП-Новосибирск в ТРЦ «Аура».
Напомним, сеть фастфуда Rostic’s заменяет ушедшую из России сеть KFC. Компания Yum! Brands, которая владеет ресторанами KFC, официально продала свой бизнес в РФ.
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