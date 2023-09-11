Разобрали железнодорожные пути, чтобы накормить семь кошек

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Необычный инцидент, грозивший нанесением материального ущерба на 250 рублей, произошел в Новосибирске 8 сентября около 10 часов утра. В отделе бытовой химии супермаркета в Кировском районе 50-летний мужчина открыл упаковку влажных салфеток и тщательно протер ими руки. Охранник ГВАРДИИ, догнавший его уже на улице, потребовал, чтобы нарушитель оплатил испорченный товар. Задержанному ничего не оставалось, как внести в кассу деньги - за очистку и рук, и совести.

В этот же день в 10.56 в супермаркете Центрального района бойцами ГБР была задержана молодая женщина, совершившая, по данным службы безопасности торгового учреждения, не менее 15 хищений чужого имущества на сумму около 70 тысяч рублей. Все кражи были совершены ею в этом году. В присутствии «гвардейцев» воровка внесла в кассу требуемую сумму и была отпущена.

9 сентября в 21.50 охранники АБ ГВАРДИЯ совместно с бойцами 74-го экипажа ГБР задержали в Ленинском районе Новосибирска группу злоумышленников - мужчину в железнодорожной жилетке и двух женщин, одетых по-граждански. Вооружившись молотком, зубилом и набором рожковых ключей, они снимали с участка действующей железной дороги металлические скобы, удерживающие рельсы на шпалах. Похищенные скобы троица планировала сдать на металлолом, чтобы купить выпивку и покормить семь кошек, живущих с ними под теплотрассой. «Гвардейцы» передали задержанных сотрудникам Росгвардии.

10 сентября в 15.38 в дежурную часть Агентства Безопасности позвонила жительница дома № 19 по улице Мичурина, пользующегося услугой «Безопасный двор». Звонившая сообщила, что двое посторонних мужчин распивают на детской площадке спиртное, и попросила прогнать их. Прибывшими на вызов бойцами ГБР на площадке действительно были обнаружены двое нарушителей. На предложение покинуть двор пьянчуги отреагировали неадекватно - попытались напасть на «гвардейцев». Тем ничего не оставалось, как задержать их и передать полиции.