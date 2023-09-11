Свыше 500 тысяч жителей региона проголосовали за Андрея Травникова на выборах губернатора. Фото: правительство НСЛ.

В НСО закончились выборы главы региона. Твердую победу в них одержал Андрей Травников, действующий губернатор. За него голоса отдали свыше полумиллиона избирателей. По данным правительстве НСО, речь идет о 526282 проголосовавших. Это 75,72% участвовавших в голосовании жителей области. В голосовании поучаствовали примерно 700 тысяч жителей НСО. Таким образом, явка составила 31,86%.

Андрей Травников прокомментировал результаты выборов. Он поблагодарил коллективы всех избирательных комиссий региона за работу.

– Обращаюсь к своей команде, к своим единомышленникам. Уважаемые друзья, большое спасибо за поддержку, за совместную работу. Нам удалось не только победить, но и выполнить главную цель, которую мы перед собой ставили – максимально объединить все патриотичные деятельные силы нашего региона, как того требует время. И такой высокий уровень поддержки, конечно, важен и приятен, это накладывает дополнительную ответственность на меня, на членов моей команды. Поэтому прямо с сегодняшнего дня начинаем работать более усердно и более динамично развиваем нашу любимую Новосибирскую область, – сказал глава НСО.

Предварительные итоги голосования на выборах Губернатора региона подвела председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. «Выборы Губернатора на всей территории Новосибирской прошли в установленном порядке, без существенных нарушений. Общая явка на выборах главы Новосибирской области, составила 31,86%. В голосовании приняли участие около 700 тысяч человек. Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72%, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 7,14%, Владислав Плотников («Справедливая Россия − Патриоты −За правду!») − 4,34%.

В целом явка на выборах губернатора в этом году была выше, чем в предыдущие избирательные кампании и 2018, 2020 и 2021 года. Благодаря командной работе удалось привлечь избирателей к участию в выборах, − подчеркнула Ольга Благо. − Одним из факторов, который также оценивается положительно является то, что в первые на территории Новосибирской области применялось дистанционное электронное голосование, заявления подавали 89117 человек, среди этой категории избирателей явка составила более 86%. Выборы прошли достаточно спокойном режиме, без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты».

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