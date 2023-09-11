В Новосибирской области выявили 1487 случаев злокачественных опухолей кожи. Фото: Мария ЛЕНЦ

За восемь месяцев 2023 года в Новосибирской области выявили 1487 случаев злокачественных опухолей кожи. Это больше, чем за 2022 год, когда рак кожи подтвердился у 1446 жителей региона.

В Минздраве предупреждают, что рак кожи является лидером среди всех онкологических заболеваний. По словам медиков это связано с легкой выявляемостью новообразований.

- Новообразования находятся на поверхности, не нужны специальные аппараты, чтобы их обнаружить, онколог просто видит опухоль на осмотре. И так же легко взять кусочек ткани с поверхности язвы на анализ и подтвердить диагноз, - пояснил главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов.

Основной причиной появления рака кожи является ультрафиолетовое излучение, способное повреждать ДНК. Число нарушений растет и в какой-то момент достигает критических значений. Считается, что пик заболеваемости приходится на возраст 65 лет и старше.

Для профилактики рака кожи врачи рекомендуют снизить до минимума нахождение на солнце в активные часы и пользоваться солнцезащитным кремом.

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