В Новосибирске суд прекратил дело женщины, ударившей мужа ножом из-за собак

Жена и муж помирились. Фото: Управление судебного департамента НСО.

Железнодорожный районный суд Новосибирска прекратил дело в отношении женщины, пырнувшей супруга ножом. Она сделала это, потому что муж отказался выгуливать двух собак.

– Дортман обвинялась в нанесении тяжких телесных повреждений своему мужу - она ударила его ножом в спину в область сердца из-за отказа выгулять двух собак, – говорится в сообщении на сайте суда.

Ее действия переквалифицировали по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». И вообще прекратили дело по ходатайству адвоката женщины. Пострадавший муж его поддержал. Стороны примирились.

– Постановление не вступило в законную силу, – добавили в суде.

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