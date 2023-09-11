В Новосибирске суд прекратил дело женщины, ударившей мужа ножом из-за собак

Жена и муж помирились. Фото: Управление судебного департамента НСО.
Железнодорожный районный суд Новосибирска прекратил дело в отношении женщины, пырнувшей супруга ножом. Она сделала это, потому что муж отказался выгуливать двух собак.
– Дортман обвинялась в нанесении тяжких телесных повреждений своему мужу - она ударила его ножом в спину в область сердца из-за отказа выгулять двух собак, – говорится в сообщении на сайте суда.
Ее действия переквалифицировали по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». И вообще прекратили дело по ходатайству адвоката женщины. Пострадавший муж его поддержал. Стороны примирились.
– Постановление не вступило в законную силу, – добавили в суде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер