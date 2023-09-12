«Запивают беляши молоком»: ведущий СТС похвалил уличную еду Новосибирска

Ведущего поразило, что беляши запивают молоком.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ресторанный критик Александр Белькович нашел самые вкусные беляши и необычную шаурму в Новосибирске. Новый выпуск программы «110 мест где поесть» появился на YouTube 11 сентября.
Ведущий посетил более 20 мест, от известных ресторанов до точек уличной еды. Например, в гастрономическом театре Белькович пробовал блюда из губы лося и хвостов бобра. Но больше всего удивили беляши с молоком:
- Новосибирцы очень любят беляши. Я смотрю некоторые люди беляш с молоком едят. Очередь стоит и все едят беляши. Рекомендую, запивайте молочком – так вкуснее, – сообщил в передаче Александр Белькович.
Ресторанный критик заметил: в каждом городе во время съемок он пробует шаурму, чтобы в конце выпуска выбрать лучшую. В Новосибирске ведущий нашел шаурму со вкусом том-яма за 379 рублей.
- По вкусу как хороший том-ям, у тебя и кислинка есть, и ты все правильные тайские вкусы ощущаешь. Она и пикантная в меру, – сообщил Александр Белькович.
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