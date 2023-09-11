На новосибирском вокзале мигрантка стащила кошелек у пенсионера. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске 70-летнего пенсионера обокрали на вокзале: у него стащили кошелёк. О ЧП сообщили в пресс-службе транспортной полиции в понедельник. 11 сентября.

– Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали 46-летнюю жительницу одной из стран Центральной Азии, – сообщает УТ МВД по СФО.

В полиции установили, что женщина обнаружила забытый кошелёк недалеко от кассы с билетами и забрала его себе.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

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