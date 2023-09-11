На довыборах в Бердске уверенную победу одержал Фируз Хасанов

Фируз Хасанов набрал 327 голосов. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Выборы в горсовет Бердска состоялись по округам № 1 и 14. Депутатские места в горсовете появились с связи со скоропостижной кончиной депутата Мкрытча Овсепяна (округ № 1) и переездом в другой регион Аркадия Брагина (округ № 14).

Помимо председателя совета Бердского отделения СРЗП Фируза Хасанова по округу № 14 (район Преображенского кафедрального собора и военного городка) в горсовет Бердска баллотировались еще 7 кандидатов. В острой борьбе справедливоросс победил с отрывом от ближайшего конкурента в разгромные 47 голосов (327 против 280).

В Бердском ресурсном центре СРЗП при участии Фируза Хасанова бесплатно предоставляют площади для работы ветеранским, молодежным, предпринимательским и иным общественным организациям, которые пока не имеют места для собраний. Там же действует инициированный Фирузом Хасановым проект «Школа активного долголетия» для людей старшего поколения. Справедливороссы не забывают и про детей, устраивая праздники и игры во дворах, а также реставрируя детские площадки.

Фируз Хасанов и депутат Государственной думы Александр Аксёненко. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Фируз Хасанов ежемесячно оказывает помощь бойцам СВО совместно с благотворительным фондом «Армия Добра» и волонтерским движением «Журавлик», также справедливоросс лично доставлял гуманитарную помощь ребятишкам Донецкой народной республики, за что недавно удостоился благодарности и. о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Ю. И. Мартынова. И. о. министра высоко оценил умение и желание Фируза Хасанова поддержать тех, кто в этом нуждается, и его вклад в укрепление дружеских спортивных связей между ДНР и Новосибирской областью, поблагодарив «за поддержку спорта на территории Донецкой народной республики, прекрасные традиции милосердия, добросердечность и отзывчивость».

- Уже в ходе избирательной кампании я оперативно наладил коммуникацию с жителями округа, поскольку знаю о существующих проблемах практически каждого многоквартирного дома и улиц частного сектора. У нас профессиональная команда, которая наведет порядок на территории, - прокомментировал свою победу на выборах Фируз Хасанов.

Справка «КП»

Фируз Хасанов - заместитель директора Бердского производственно-коммерческого предприятия «ТЕПЛООБМЕННИК», многократный чемпион Новосибирской области по вольной борьбе. Срочную службу проходил в ВДВ (Улан-Удэ), сержант запаса. В 2020 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Женат, воспитывает троих детей.