В Новосибирске 18-летнего парня пырнули ножом во дворе дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске на улице Серафимовича пострадал 18-летний парень. Его госпитализировали с ножевым ранением. О пациенте медики сообщили в полицию. Произошел инцидент 10 сентября.

– Сотрудники полиции установили и задержали подогреваемого в преступлении. Им оказался ранее не судимый 38-летний житель города Новосибирска, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции установили, что мужчина поссорился с парнем. В ходе конфликта он несколько раз ударил юношу ножом во дворе дома.

На подозреваемого возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровья. Меру пресечения новосибирцу еще не избрали.

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