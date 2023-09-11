Не нравилось, что муж часто бывает у знакомых: женщина убила супруга в Новосибирской области

Жительница Новосибирской области убила мужа в гостях у знакомых. Фото: СУ СК РФ по НСО

Жительница рабочего поселка Маслянино в Новосибирской области вонзила нож в сердце мужа. Убийство произошло в гостях у общих знакомых супругов.

Трагедия случилась в июне 2023 года. Как рассказали в СУ СК РФ по региону, муж и жена находились в одном из поселков Маслянинского района. Они выпивали вместе со знакомыми, и в какой-то момент начали ссориться.

По данным прокуратуры Новосибирской области, обвиняемой не нравилось, что супруг часто бывает у знакомых. Также ее возмущал тот факт, что муж всячески помогал им решать бытовые проблемы, при этом в своем доме ничего не делал.

− На почве возникших личных неприязненных отношений 35-летняя обвиняемая взяла в руки нож, клинком которого ударила супруга в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, − рассказали в прокуратуре НСО.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Вину женщина признала в полном объеме. Уголовное дело направили в суд.

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