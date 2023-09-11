«Родители в шоке, спасибо за бдительность»: трое подростков висели на перилах 18-этажного дома в Новосибирске

В Новосибирске трое подростков висели на перилах 18-этажного балкона. Фото: Предоставлено читателем КП-Новосибирск

В Новосибирске трое подростков устроили смертельно опасное шоу на балконе 18-го этажа, соседка вмешалась и прекратила безобразие. Инцидент случился 9 сентября в доме на улице Лазурная,28.

- Около 18:00 трое подростков болтались на перилах 18-го этажа, бросали мусор – фантики, бутылки. Они собрали толпу маленьких детей внизу, передразнивали их, показывали себя. Минут 10 развлекались, я вышла и накричала на них, чтоб прекратили опасные игры. И детей помладше разогнала, чтобы не брали дурной пример, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница Марина.

Женщина скинула видео в чат местных жителей, местные сверстники стали ругать 15-летних экстремалов из-за плохого примера младшим. Вскоре нашлись родители подростков:

- Родители были в шоке от увиденного, провели с ними серьезные беседы. Сказали спасибо за бдительность. Все могло кончиться гораздо хуже. А если бы младшие дети хотели повторить?, – рассказала автор видео Марина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber