12 сентября «Здравица» отмечает свое 20-летие

Фото: МЦ «Здравица».

Сегодня «Здравица» - это известная сеть многопрофильных клиник в самом сердце Новосибирска. Согласно ежегодным рейтингам аналитического центра Vademecum «Здравица» входит в топ-100 крупнейших частных клиник России. 7 филиалов по всему городу, узнаваемый бренд, известные врачи, модный дизайн, множество услуг, качественный сервис. Если нигде не смогли помочь, в «Здравице» обязательно постараются найти решение.

Здесь работают 220 врачей более чем 50 специальностей, и каждый из них обладает ценными навыками и опытом, что делает «Здравицу» центром медицинского обслуживания в Новосибирске.

Фото: МЦ «Здравица».

Клиника уже 20 лет славится своим уникальным клиентским сервисом. Здесь могут рассказать сотни историй со счастливым концом, здесь строят теплые, доверительные отношения с пациентами, здесь каждый может почувствовать искреннюю заботу и внимание, которые проявляются в мельчайших деталях: удобное мобильное приложение, семейная программа лояльности, детская бонусная система, онлайн-консультации с врачами. Быть рядом со своим пациентом во всех смыслах этого слова - вот суть «Здравицы».

Гордость «Здравицы» - отделение детских специалистов, которое принимает около 40 тысяч маленьких пациентов в год. Много внимания здесь уделяют и пожилым пациентам: специальные медицинские программы, часовые приемы, ходунки для пациентов с трудностями передвижения - все это искреннее проявление заботы.

Юбилейный, 2023 год стал богатым на открытия. Продуманным решением стало открытие в центре Новосибирска (улица Шевченко, 31а) нового травматологического отделения для взрослых и детей. Консультация опытных травматологов-ортопедов, современный цифровой рентген, УЗИ, лабораторная диагностика - здесь оказывают экстренную и плановую квалифицированную помощь при любом виде травмы.

Фото: МЦ «Здравица».

Еще одним открытием стал центр «Гастромедицины» на базе филиала по адресу: улица Державина, 28, где собрали команду опытных специалистов в сфере диагностики и лечения заболеваний ЖКТ. Здесь появилась новая услуга - видеоколоноскопия, запись на которую уже открыта.

Свой день рождения «Здравица» планирует праздновать с небывалым размахом.

12 сентября в ДКЖ пройдет грандиозное по своим масштабам корпоративное мероприятие, посвященное 20-летию. Звездные гости, первые лица, спектакль-дивертисмент в формате театрального перфоманса, дружеское after party и 600 приглашенных гостей. Получить приглашение смогли все, кто был вместе со «Здравицей» все эти долгие и счастливые годы.

Партнером «Здравицы» на мероприятии стали известная медицинская лаборатория INVITRO и кейтеринг.

Реклама. ООО ЦСМ «Здравица».