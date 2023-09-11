«Прятал в ручке чемодана»: вахтовик пытался провезти золото на 3 миллиона на самолете «Якутск – Новосибирск»

Вахтовик добывал золото и попытался вывезти часть в ручке чемодана.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Полиция задержала 45-летнего вахтовика в аэропорту Якутска – он пытался провезти почти полкилограмма золота в ручке чемодана. Задержание подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
- Опубликованная информация проверяется, официальный комментарий будет опубликован в ближайшее время, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе полиции на транспорте.
Ранее в СМИ была опубликована информация, что при осмотре металлодетектор отреагировал на багаж 45-летнего пассажира, сотрудники полиции обнаружили в ручке чемодана 12 свертков общим весом более 473,7 грамм.
Как выяснили в полиции, вахтовик пытался сесть на рейс «Якутск - Новосибирск», ранее работал в Якутии в сфере добычи драгметаллов. Изъятое золото не было задекларировано, его стоимость предварительно оценили в более, чем 2,8 млн рублей.
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