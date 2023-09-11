В Новосибирске пьяный мужчина напал на пассажира в троллейбусе № 7

В Новосибирске двое мужчин подрались в троллейбусе. Фото: скриншот из видео / «Новосибирский паблик»
В Новосибирске между двумя пассажирами троллейбуса произошел конфликт. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирский паблик».
Мужчины ехали в троллейбусе № 7. По словам очевидцев, один из участников драки – сибиряк в синей куртке и черной кепке, был пьян. В руке он держал бутылку со спиртным.
Сначала пассажиры общались на повышенных тонах. В какой-то момент мужчина в кепке вскочил с места и замахнулся кулаком на оппонента. Тот, в свою очередь, не остался в стороне и ответил обидчику.
«Драчунов» разнял другой мужчина. Чем в конечном итоге закончилась история – неизвестно.
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