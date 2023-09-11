Ростелеком» принял участие в акции «Собери ребенка в школу!»

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Активисты и все желающие помогли семьям, воспитывающим детей-инвалидов и находящимся в сложной ситуации, собрать все необходимое для учебы.

- «Ростелеком» - социально ответственная организация, мы часто поддерживаем благотворительные акции, инициативы, особенно если дело касается подрастающего поколения. Дети - наше будущее, они должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы с радостью идти в школу, - прокомментировал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Целевой аудиторией акции стали дети, проживающие в селах Коченевского района Новосибирской области - Вахрушево, Белобородово, Шагалово, Мирный, а также воспитанники «Социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних» комплексного центра Коченевского района. Как заявляют организаторы, в малых населенных пунктах гораздо меньше возможности получить адресную помощь.

- Мы проводим эту акцию с 2015 года – начинали с города Новосибирска, а с 2020 года начали общаться с поселками, деревнями области. Школьники так радуются, сложно передать эти эмоции, потому что они просто не ожидают этого внимания. И мы стараемся расширять охват, - рассказала заместитель директора НГДООСДИ «Лучик света» Юлия Якушко.

Новосибирская городская детская общественная организация инвалидов «Лучик света» была создана в 2012 году.