В Новосибирске спасатели спилили кольцо с опухшего пальца мужчины. Фото: МАСС.

У жителя Новосибирца сильно опух палец под кольцом. Снять украшение самостоятельно он не смог. Поэтому обратился к спасателям.

– Спасатели МАСС осмотрели руку и убедившись, что медицинская помощь не нужна, сняли кольцо с пальца путем его распила, – сообщили в службе спасения.

В МАСС напомнили, что снимать кольца нужно вовремя. Тем более, если заметили, что пальцы стали опухать. В противном случае может начаться воспаление.

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