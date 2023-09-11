ВТБ прогнозирует рекордный рост рынка привлеченных средств

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

По новой оценке, в 2023 году рынок приблизится к 43,5 трлн рублей. Об этом в рамках ВЭФ-2023 заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Значительным стимулом для дополнительного притока средств населения в банки стало улучшение доходности по сберегательным продуктам вслед за резким изменением ключевой ставки, которая с конца июля выросла на 4,5 пп. В новых условиях основным спросом клиентов будут пользоваться краткосрочные инструменты, по которым сейчас предлагаются наиболее высокие ставки. По оценке эксперта, в случае дальнейшего повышения ключевой ставки доля коротких вкладов сроком до трех месяцев продолжит расти.

На фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для россиян выступают инструменты в отечественной валюте. По итогам восьми месяцев 2023 года портфель рублевых сбережений частных клиентов банка увеличился на 12% и достиг 5,2 трлн рублей. Опережающими темпами растут вклады: за январь-август их объем в банке увеличился на 16%. При этом после повышения ставок в августе спрос на рублевые депозиты с увеличенной доходностью вырос в 2,6 раза.

- Рынок привлечения в этом году развивается рекордными темпами – к исторической отметке в 40 трлн рублей он приблизился еще летом, хотя изначально это ожидалось только к концу года. С учетом повышения ставок по вкладам и накопительным счетам он продолжит свой рост еще активнее. Если в первом полугодии рынок вырос на 2,66 трлн рублей, то во втором мы ожидаем уже 4,19 трлн прироста. В итоге к концу года общий портфель привлеченных средств достигнет 43,5 трлн рублей, что станет для нашей страны рекордом за последние 8 лет. Повышенные ставки по сберегательным продуктам сейчас однозначно говорят о том, что на российском финансовом рынке наступило время вкладчика, - заявила Наталья Тучкова.

По ее словам, объем депозитов в «недружественных» валютах продолжает снижаться. Помимо рублей, долю доллара и евро замещают так называемые «мягкие» валюты – прежде всего, китайский юань.