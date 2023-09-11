Поиски мужчины в сиреневой олимпийке завершились в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске завершены поиски 50-летнего мужчины. О его местонахождении было неизвестно с 8 сентября.

– Найден, жив, – проинформировали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Сообщалось, что мужчина в сиреневой олимпийке вышел с работы и исчез.

Волонтеры поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках 50-летнего новосибирца: тех, кто распространял информацию о поиске в Сети, делал репосты ориентировки.

При каких обстоятельствах мужчину нашли, в ПСО не раскрыли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber