Поиски мужчины в сиреневой олимпийке завершились в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Новосибирске завершены поиски 50-летнего мужчины. О его местонахождении было неизвестно с 8 сентября.
– Найден, жив, – проинформировали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».
Сообщалось, что мужчина в сиреневой олимпийке вышел с работы и исчез.
Волонтеры поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках 50-летнего новосибирца: тех, кто распространял информацию о поиске в Сети, делал репосты ориентировки.
При каких обстоятельствах мужчину нашли, в ПСО не раскрыли.
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