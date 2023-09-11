Упитанную самку осоеда, вышедшую к людям, спасли в Новосибирске. Фото: Новосибирский ЦРДЖ.

В новосибирский Центр реабилитации диких животных поступила самка осоеда. Ее рядом с дорогой нашли местные жители на улице Фасадной.

– Она не улетала от людей и почти вышла на дорогу, – рассказали в Центре.

Специалисты осмотрели поступившую к ним птицу. Они установили, что она молодая, ей нет еще и года. Оказалось, что пернатая здорова, цела и упитана.

Птицу в целях профилактики обработали от внутренних и внешних паразитов. Помощь ей не требуется. Самку осоеда готовят к выпуску на волю.

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