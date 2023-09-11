Назван идеальный вариант выпечки для новосибирцев, страдающих диабетом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стал известен идеальный вариант выпечки для людей, страдающих диабетом. По словам доцента факультета естественных наук Госуниверситета просвещения физиолога Александра Созыкина, это продукция из необжаренной зеленой гречневой муки.

- Идеальный вариант для диабетиков — выпечка из зеленой необжаренной гречневой муки — ее гликемический индекс равен 45 единицам. Гречка — кладезь полезных веществ, в ней имеется железо, магний, марганец, витамины группы В, – рассказал эксперт NEWS.ru.

По его словам, из такой муки можно приготовить блины и подать их с минимальным количеством (до 5 граммов) меда, кленового сиропа или же нежирной сметаны.

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