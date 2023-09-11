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НовостиОбщество11 сентября 2023 1:06

Назван идеальный вариант выпечки для новосибирцев, страдающих диабетом

Его озвучил физиолог
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Назван идеальный вариант выпечки для новосибирцев, страдающих диабетом.

Назван идеальный вариант выпечки для новосибирцев, страдающих диабетом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стал известен идеальный вариант выпечки для людей, страдающих диабетом. По словам доцента факультета естественных наук Госуниверситета просвещения физиолога Александра Созыкина, это продукция из необжаренной зеленой гречневой муки.

- Идеальный вариант для диабетиков — выпечка из зеленой необжаренной гречневой муки — ее гликемический индекс равен 45 единицам. Гречка — кладезь полезных веществ, в ней имеется железо, магний, марганец, витамины группы В, – рассказал эксперт NEWS.ru.

По его словам, из такой муки можно приготовить блины и подать их с минимальным количеством (до 5 граммов) меда, кленового сиропа или же нежирной сметаны.

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