В Новосибирске рабочая неделя начнется с жаркого солнца

В городе будет солнечно. Фото: Влад Комяков

Сентябрь решил порадовать новосибирцев солнцем. Сегодня 11 сентября столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский УГМС.

- В пригороде будет пасмурно. Температура воздуха составит +8…+10 градусов. Ветер подует восточный со скоростью до 10 метров в секунду, - обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода» днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +16…+18 градусов, а к вечеру похолодает до +8…+11. Ветер подует северо-восточный со скоростью до трех метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-747 миллиметров ртутного столба.

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