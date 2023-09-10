Избирком озвучил первые итоги выборов губернатора Новосибирской области

Объявлены пока что предварительные результаты. Фото: Новосибирский облизбирком

Предварительные результаты выборов губернатора Новосибирской области 10 сентября 2023 года озвучили в избиркоме. Трехдневное голосование подошло к концу.

- По итогам дистанционного электронного голосования за Лебедева Евгения отдано 8 750 голосов, за Владислава Плотникова 4 708 голосов, за Романа Яковлева отдан 8 761 голос, за Андрея Травникова 54 585 голосов, - сообщила Ольга Благо, председатель избирательной комиссии Новосибирской области.

Пока что названы только предварительные итоги электронного голосования. Сейчас их обработано около 30%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber