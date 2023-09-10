Избирком озвучил первые итоги выборов губернатора Новосибирской области

Объявлены пока что предварительные результаты. Фото: Новосибирский облизбирком
Предварительные результаты выборов губернатора Новосибирской области 10 сентября 2023 года озвучили в избиркоме. Трехдневное голосование подошло к концу.
- По итогам дистанционного электронного голосования за Лебедева Евгения отдано 8 750 голосов, за Владислава Плотникова 4 708 голосов, за Романа Яковлева отдан 8 761 голос, за Андрея Травникова 54 585 голосов, - сообщила Ольга Благо, председатель избирательной комиссии Новосибирской области.
Пока что названы только предварительные итоги электронного голосования. Сейчас их обработано около 30%.
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