Под Новосибирском 5-летний мальчик попал в больницу после ДТП

Иномарки столкнулись на трассе. Фото: Новосибирская госавтоинспекция
Под Новосибирском столкнулись две иномарки. ДТП произошло вечером 10 сентября в Советском районе.
- Водитель за рулем «Тойота Пробокс» ехал в сторону Бердска. Он не предоставил преимущество другой иномарке «Тойота Алион», около дома на Бердском шоссе, - рассказали в новосибирской госавтоинспекции.
В результате столкновения пострадал 5-летний мальчик. Его отвезли в больницу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер