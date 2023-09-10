Под Новосибирском 5-летний мальчик попал в больницу после ДТП

Иномарки столкнулись на трассе. Фото: Новосибирская госавтоинспекция

Под Новосибирском столкнулись две иномарки. ДТП произошло вечером 10 сентября в Советском районе.

- Водитель за рулем «Тойота Пробокс» ехал в сторону Бердска. Он не предоставил преимущество другой иномарке «Тойота Алион», около дома на Бердском шоссе, - рассказали в новосибирской госавтоинспекции.

В результате столкновения пострадал 5-летний мальчик. Его отвезли в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber