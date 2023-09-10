Мобилизованный из Новосибирской области Андрей Шкредов погиб в зоне СВО

Андрей Шкредов погиб в зоне СВО. Фото: администрация Куйбышевского района

Мобилизованный Андрей Шкредов из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.

- Андрей был призван 25 октября 2022 года в рамках мобилизации. Он считал делом чести служить Родине и выполнил свой воинский долг до самого конца. 30 августа 2023 года командир минометного расчета Шкредов Андрей Владимирович погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции, - говорится в сообщении на сайте администрации.

Прощание с Андреем Шкредовым состоится 11 сентября в Куйбышеве.

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