Мобилизованный из Новосибирской области Андрей Шкредов погиб в зоне СВО

Андрей Шкредов погиб в зоне СВО. Фото: администрация Куйбышевского района
Мобилизованный Андрей Шкредов из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.
- Андрей был призван 25 октября 2022 года в рамках мобилизации. Он считал делом чести служить Родине и выполнил свой воинский долг до самого конца. 30 августа 2023 года командир минометного расчета Шкредов Андрей Владимирович погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции, - говорится в сообщении на сайте администрации.
Прощание с Андреем Шкредовым состоится 11 сентября в Куйбышеве.
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