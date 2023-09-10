Андрей Травников лидирует на выборах новосибирского губернатора

Андрей Травников лидирует. Фото: правительство НСО
Андрей Травников лидирует на выборах губернатора НСО. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ЦИК РФ.
- Андрей Травников набирает 72,65% голосов на выборах главы региона после обработки первых 0,28% протоколов, - сообщает издание.
Судя по предварительным подсчетам на начальном этапе кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев набрал 8,35% голосов, Владислав Плотников от «Справедливой России» 4,92%, а Роман Яковлев от КПРФ – 11,9%.
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