«Не открывали дверь»: новосибирская полиция объяснила, зачем их сотрудник залез в окно

Полицейский (на фото справа) задержал преступника (на фото слева). Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО/скриншот из видео "АСТ-Black"

В пресс-службе ГУ МВД России по НСО объяснили, зачем их сотрудник залазил в окно. Напомним, ролик появился в сети днем 9 сентября. На нем полицейский забирается в окно на втором этаже. Очевидцы предполагали, что это было в рамках задержания.

И не ошиблись. В полицию обратилась 48-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный мужчина около подъезда сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся.

- Полицейские выяснили, что мужчина после совершения преступления забежал в соседний подъезд. Он там живет. Полицейским дверь в квартиру подозреваемый не открыл, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

ППСник проявил находчивость и залез к воришке в квартиру на второй этаж. Там и взял подозреваемого.

- Им оказался ранее судимый за кражу, незаконный оборот наркотиков и причинение умышленного вреда здоровью 37-летний житель Октябрьского района. Задержанный признался еще в двух фактах аналогичных преступлений, - уточнили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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