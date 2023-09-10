В Новосибирске ищут женщину с двумя сумками

Анастасия пропала три дня назад. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирске ищут 34-летнюю Анастасию Скулкину. Она пропала в Кировском районе 7 сентября.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рост Анастасии 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые кудрявые, глаза серо-голубые.

Она была одета в бежевую куртку до колен, синие джинсы, светло-коричневый свитер, черные ботинки и светло-оранжевый шарф.

- Особая примета – носит очки, - говорится в ориентировке.

С собой у Анастасии было две сумки.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Анастасии Скулкиной, сообщите по номеру 112 или 8 (800) 112-54-52.

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