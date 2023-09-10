В Новосибирске завершился третий день голосования на выбора губернатора

Избирательные участки завершили свою работу. Фото: Новосибиркий облизбирком
В Новосибирске вечером 10 сентября завершились выборы губернатора области. Об этом заявили в облизбиркоме.
Избирательные участки прекратили свою работу ровно в 20.00.
Выборы шли три дня. Проголосовать за кандидатов можно было, как на избирательном участке, так и дистанционно. Также ко многим избирателям приходили домой.
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