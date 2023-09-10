«Подрались из-за девочки»: в Новосибирске мужчина избил двух парней

Драка произошла на улице Дуси Ковальчук. Фото: скриншот из видео
В Новосибирске неизвестный мужчина жестоко избил двух парней. Видео драки появилось в одном из телеграм-каналов.
- Он их избил, потому что парни обидели девочку, - сообщил очевидец в группе «Новосибирский паблик».
Однако, в комментариях высказали альтернативную версию происходящего.
- Они между собой поссорились. В итоге, один осу достал, другой перец. Мальчика залили и попало на его девушку. На еще одного парня в красной кофте, на которого так же попал перец пошел их бить, - рассказал еще один очевидец.
В ГУ МВД России по НСО отметили, что сообщения о пострадавших не поступало.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер