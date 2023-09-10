«Подрались из-за девочки»: в Новосибирске мужчина избил двух парней

Драка произошла на улице Дуси Ковальчук. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске неизвестный мужчина жестоко избил двух парней. Видео драки появилось в одном из телеграм-каналов.

- Он их избил, потому что парни обидели девочку, - сообщил очевидец в группе «Новосибирский паблик».

Однако, в комментариях высказали альтернативную версию происходящего.

- Они между собой поссорились. В итоге, один осу достал, другой перец. Мальчика залили и попало на его девушку. На еще одного парня в красной кофте, на которого так же попал перец пошел их бить, - рассказал еще один очевидец.

В ГУ МВД России по НСО отметили, что сообщения о пострадавших не поступало.

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