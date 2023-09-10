Явка на выборы губернатора Новосибирской области на 18.00 10 сентября: новосибирской избирбирком обновил данные

Явка составила больше 25% к 18.00. Фото: Новосибирский облизбирком

Новые данные по явке на выборы губернатора Новосибирской области на 18.00 10 сентября появились у регионального избиркома.

- Явка 27,33%, проголосовали 571 470 избирателей (без учета дистанционного голосования), - отметили в ведомстве.

Напомним, что проголосовать на выборах можно дистанционно. Так же ко многим избирателям приходили домой.

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