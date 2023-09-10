Александр Карелин оценил работу центра. Фото: Общественная палата НСО
Александр Карелин оценил работу центра наблюдения за выборами. Сегодня 10 сентября он посмотрел, как проходит работа.
На вопрос о замеченных нарушениях наблюдатели ответили отрицательно. Только одна девушка рассказала, как помогла вернуть паспорт мужчине.
- Она заметила, что один из избирателей забыл на участке паспорт. Девушка сразу же сообщила об этом экспертам, и гражданину вернули документ, - сообщили в общественной палате НСО.
Александру Карелину понравилось, как работает центр наблюдения. Он отметил, что процесс организован отлично.
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