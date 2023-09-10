Александр Карелин оценил работу центра. Фото: Общественная палата НСО

Александр Карелин оценил работу центра наблюдения за выборами. Сегодня 10 сентября он посмотрел, как проходит работа.

На вопрос о замеченных нарушениях наблюдатели ответили отрицательно. Только одна девушка рассказала, как помогла вернуть паспорт мужчине.

- Она заметила, что один из избирателей забыл на участке паспорт. Девушка сразу же сообщила об этом экспертам, и гражданину вернули документ, - сообщили в общественной палате НСО.

Александру Карелину понравилось, как работает центр наблюдения. Он отметил, что процесс организован отлично.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber