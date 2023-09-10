Транспортная прокуратура проводит проверку. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Самолет «Челябинск-Новосибирск» совершил аварийную посадку в «Толмачево».

- При заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с не выпуском закрылков, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту воздушного судна было 78 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто не пострадал.

Как сообщили в ведомстве, сейчас устанавливаются причины случившегося.

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