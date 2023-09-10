Владимир Городецкий на избирательном участке. Фото: novosibirsk.er.ru/

Владимир Городецкий проголосовал на выборах губернатора НСО. Он голосовал на избирательном участке в гимназии №8.

- Я ни разу не игнорировал участие в голосовании. Традиционно мы всей семьей приходим на этот избирательный участок в 11.00 утра, - говорит Владимир Городецкий, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству.

Напомним, что явка на выборы уже превысила 500 тысяч человек.

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