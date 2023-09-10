В новосибирский аквапарк не пустили посетителей: рассказываем, почему

Аквапарк уже работает. Фото: Влад Комяков

В новосибирский аквапарк не пускали посетителей. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

- Было сообщение о минировании. Росгвардия работала в здании больше часа, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сказали, что ничего в здании обнаружено не было.

Сейчас аквапарк работает в обычном режиме.

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