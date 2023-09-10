В Новосибирской области подросток погиб во время заготовки дров

СК возбудил уголовное дело. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области произошло ЧП – 14-летний мальчик погиб во время заготовки дров. Трагедия произошла в Черепановском районе в селе Бочкарево.

Как стало известно, КП-Новосибирск на подростка упал огромный сук.

- Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему, - рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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