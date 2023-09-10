Андрей Травников посетил фестиваль. Фото: правительство НСО

Губернатор Андрей Травников посетил восьмой международный фестиваль «Немецкая слобода-2023». Он посмотрел интерактивные площадки с различными мастер-классами, тематические зоны, посвященные культуре и традициям российских немцев.

- Дорогие земляки, я вместе с вами радуюсь тому, что живу в нашей замечательной стране – России, где веками бок о бок живут, работают и сохраняют свои традиции сотни народов и народностей, – обратился к собравшимся Андрей Травников. – Мы радуемся тому, что мы разные, и тому, что мы вместе. В истории нашей страны никогда не было насаждения традиций и религий, мы бережно сохраняли всё, что собирала великая Россия.

Отметим, что фестиваль это очень масштабное мероприятие. В нем учувствуют мастера-ремесленники, творческие коллективы из регионов Сибири и Республики Казахстан.

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