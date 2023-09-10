Явка на выборы губернатора Новосибирской области на 15.00 10 сентября: уже проголосовало больше 500 тысяч человек

Явка превысила 500 тысяч человек. Фото: Новосибирский облизбирком

Явка на выборы губернатора Новосибирской области на 15.00 10 сентября составила больше 500 тысяч человек. Обновленные данные опубликовал избирком.

- По состоянию на 15.00 часов 10 сентября явка на выборах Губернатора Новосибирской области составляет 24,75%, проголосовали 517 385 избирателей (без учета дистанционного голосования), - сообщили в ведомстве.

На данный момент в лидерах по явке на избирательные участки Сузунский район – 58,15%. Почетное второе место занимает Усть-Тарский район – 55,58%.

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