«Водитель успел вытащить документы и рыболовные снасти»: в Новосибирской области на трассе взорвалась машина

Машина загорелась на трассе. Фото: скриншот из видео
В Новосибирской области на трассе взорвалась машина. ЧП произошло в Барабинске сегодня днем 10 сентября.
- Мужчина приехал на наше озеро Сартлан из Омска на рыбалку. Ехал на газовую заправку и машина начала гореть. Он успел вытащить из авто документы, рыболовные снасти. После этого машина начала взрываться, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
Машина сгорела дотла. На месте работали пожарные. Видно, что авто восстановлению не подлежит.
- Там одно запасное колесо осталось целое, - уточняют местные жители.
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