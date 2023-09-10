«Водитель успел вытащить документы и рыболовные снасти»: в Новосибирской области на трассе взорвалась машина

Машина загорелась на трассе. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области на трассе взорвалась машина. ЧП произошло в Барабинске сегодня днем 10 сентября.

- Мужчина приехал на наше озеро Сартлан из Омска на рыбалку. Ехал на газовую заправку и машина начала гореть. Он успел вытащить из авто документы, рыболовные снасти. После этого машина начала взрываться, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Машина сгорела дотла. На месте работали пожарные. Видно, что авто восстановлению не подлежит.

- Там одно запасное колесо осталось целое, - уточняют местные жители.

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