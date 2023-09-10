«Укрыли полотенцем, думая, что ей холодно»: в Новосибирске летучая мышь залетела в открытое окно

Летучая мышь жила на балконе. Фото: скриншот из видео

Новосибирцев напугала летучая мышь, залетевшая на балкон. Ее обнаружили вечером 7 сентября.

- Мы сначала думали, что мышка умерла, но подошли к ней, а она шипит. Думали, что ей холодно и укрыли полотенцем, - рассказали КП-Новосибирск читатели. Летучая мышь выбралась из укрытия и повисла на стене.

Ранее спасатели МАСС, давали памятку, как себя вести, если в к вам в дом залетел незваный гость.

- Спокойно приблизьтесь к сидящей летучей мыши, не забыв предварительно надеть плотные перчатки, и осторожно возьмите ее и поместите в коробку или накройте животное какой-нибудь просторной емкостью (например, коробкой из-под обуви). Потом возьмите плоскую картонку и осторожно просуньте ее между коробкой и поверхностью, на которой находится летучая мышь (стена, пол, потолок). Затем, удерживая картонку, плавно переверните коробку — летучая мышь окажется заключенной в коробке, – говорится в памятке от МАСС.

После того, как мышь поймана, нужно вынести ее на балкон или улицу. После этого она сама спокойно улетит.

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