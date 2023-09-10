Мэр проголосовал на выборах губернатора. Фото: скриншот из видео из телеграм-канала Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах губернатора. Он сделал это сегодня 10 сентября.

- Выборы альтернативные. Набор кандидатов достаточно широкий – представлены и политические партии, и личности, которые в ходе избирательной кампании представили свои программы развития Новосибирской области, - сообщил Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

Напомним, что выборы продлятся сегодня до 20.00.

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