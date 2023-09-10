Мэр проголосовал на выборах губернатора. Фото: скриншот из видео из телеграм-канала Анатолия Локтя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах губернатора. Он сделал это сегодня 10 сентября.
- Выборы альтернативные. Набор кандидатов достаточно широкий – представлены и политические партии, и личности, которые в ходе избирательной кампании представили свои программы развития Новосибирской области, - сообщил Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.
Напомним, что выборы продлятся сегодня до 20.00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер