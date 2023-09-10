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НовостиПолитика10 сентября 2023 7:23

Сенатор Александр Карелин: «Проголосовать - это несложно!»

Сенатор Российской Федерации Александр Карелин побывал в Центре наблюдения за выборами губернатора и пригласил земляков последовать его примеру и прийти на избирательные участки
Фото: Пресс-служба Общественной палаты НСО

Фото: Пресс-служба Общественной палаты НСО

Александр Карелин отметил позитивное настроение на участках, доброжелательное отношение избирательных комиссий и поделился, что сам проголосовал в первый же день.

- Хорошо, что участок открывается рано. Пришел, проголосовал вместе с семьей. Ведь несложно же: паспорт в карман, предъявил его, взял бюллетень, поставил галочку, - сказал Александр Карелин.

Напомним, что в выборах главы региона участвуют четыре кандидата от разных партий: Андрей Травников («Единая Россия»), Евгений Лебедев (ЛДПР), Роман Яковлев (КПРФ) и Владислав Плотников («Справедливая Россия - За правду»).