«Особая примета – усы»: в Новосибирской области нашли тело мужчины на железнодорожных путях

У мужчины с собой были ключи. Фото: t.me/utsibfo

В Новосибирской области нашли тело мужчины на железнодорожных путях. Его нашли утром 10 сентября на станции между Искитимом и Бердском.

Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают его личность.

- На вид ему около 60 лет, среднего телосложения, волосы короткие седые. Особая примета – усы, - отметили в ведомстве.

Пенсионер был одет в черные спортивные брюки, камуфлированную ветровку, черные ботинки. С собой у него были ключи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber