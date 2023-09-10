«Особая примета – усы»: в Новосибирской области нашли тело мужчины на железнодорожных путях

У мужчины с собой были ключи. Фото: t.me/utsibfo
В Новосибирской области нашли тело мужчины на железнодорожных путях. Его нашли утром 10 сентября на станции между Искитимом и Бердском.
Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают его личность.
- На вид ему около 60 лет, среднего телосложения, волосы короткие седые. Особая примета – усы, - отметили в ведомстве.
Пенсионер был одет в черные спортивные брюки, камуфлированную ветровку, черные ботинки. С собой у него были ключи.
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