«Что мне делать? У него сердце не бьется»: в Новосибирске прохожий обнаружил мертвого парня на улице

Очевидец утверждает, что вызывал полицию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске прохожий обнаружил тело мертвого парня. ЧП произошло вечером 9 сентября в Дзержинском районе на улице Авиационная.

- Вась, я не знаю, что мне делать. Тут тип валяется, у него сердце не бьется, - говорит парень на видео, появившемся в соцсетях.

Ребенок найден мертвым. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"

По словам подписчика группы «Инцидент Новосибирск» он вызвал скорую и полицию. Причина смерти пока неизвестна.

КП-Новосибирск обратились за комментариями в полицию и СК.

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