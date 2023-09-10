«Что мне делать? У него сердце не бьется»: в Новосибирске прохожий обнаружил мертвого парня на улице

Очевидец утверждает, что вызывал полицию.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске прохожий обнаружил тело мертвого парня. ЧП произошло вечером 9 сентября в Дзержинском районе на улице Авиационная.
- Вась, я не знаю, что мне делать. Тут тип валяется, у него сердце не бьется, - говорит парень на видео, появившемся в соцсетях.
Ребенок найден мертвым. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"
По словам подписчика группы «Инцидент Новосибирск» он вызвал скорую и полицию. Причина смерти пока неизвестна.
КП-Новосибирск обратились за комментариями в полицию и СК.
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