Явка на выборы губернатора Новосибирской области на 12.00 10 сентября: рассказываем, сколько человек пришло проголосовать

Явка на 12.00 составила 21,24%. Фото: Новосибирский облизбирком
Стала известна явка на выборы губернатора Новосибирской области на 12.00 10 сентября. Обновленными данными поделился избирком.
- Явка составляет 21,24%, проголосовали 443 962 избирателя (без учета дистанционного голосования), - поделились статистикой в ведомстве.
Напомним, что сегодня финальный этап выборов. В 10 утра явка составляла 19,30%.
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