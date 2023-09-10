Явка на выборы губернатора Новосибирской области на 12.00 10 сентября: рассказываем, сколько человек пришло проголосовать

Явка на 12.00 составила 21,24%. Фото: Новосибирский облизбирком

Стала известна явка на выборы губернатора Новосибирской области на 12.00 10 сентября. Обновленными данными поделился избирком.

- Явка составляет 21,24%, проголосовали 443 962 избирателя (без учета дистанционного голосования), - поделились статистикой в ведомстве.

Напомним, что сегодня финальный этап выборов. В 10 утра явка составляла 19,30%.

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