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НовостиОбщество10 сентября 2023 5:56

Явка на выборы губернатора Новосибирской области на 12.00 10 сентября: рассказываем, сколько человек пришло проголосовать

Избирком назвал число людей проголосовавших в Новосибирске к полудню
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Явка на 12.00 составила 21,24%. Фото: Новосибирский облизбирком

Явка на 12.00 составила 21,24%. Фото: Новосибирский облизбирком

Стала известна явка на выборы губернатора Новосибирской области на 12.00 10 сентября. Обновленными данными поделился избирком.

- Явка составляет 21,24%, проголосовали 443 962 избирателя (без учета дистанционного голосования), - поделились статистикой в ведомстве.

Напомним, что сегодня финальный этап выборов. В 10 утра явка составляла 19,30%.

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