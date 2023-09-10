В Новосибирске загорелся цех по изготовлению дверей

Пожар начался в 6 утра. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Сегодня утром 10 сентября в Новосибирске загорелся цех по производству текстиля и изготовления дверей. ЧП произошло в Октябрьском районе. На место выехали пожарные.

- На месте пожара от МЧС России работали 9 единиц техники и 31 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Только к 10 утра огонь удалось полностью потушить. Пострадавших нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber