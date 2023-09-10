В Новосибирске загорелся цех по изготовлению дверей

Пожар начался в 6 утра. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Сегодня утром 10 сентября в Новосибирске загорелся цех по производству текстиля и изготовления дверей. ЧП произошло в Октябрьском районе. На место выехали пожарные.
- На месте пожара от МЧС России работали 9 единиц техники и 31 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Только к 10 утра огонь удалось полностью потушить. Пострадавших нет.
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