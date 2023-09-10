Подростки зацепились за последний вагон электрички. Фото: скриншот из телеграм-канала "Новосибирский паблик"

В Новосибирске заметили подростков, зацепившихся за электричку. Очевидцы сняли это на видео и выложили в один из городских телеграм-каналов.

- В Новосибирске были замечены подростки, которые цеплялись за вагоны электропоезда, - сообщает телеграм-канал «Новосибирский паблик».

На кадрах видно, как двое стоят на последнем вагоне электрички. Видео снято издалека, поэтому, как и за что держаться подростки не видно.

В комментариях под постом поступок школьников вызвал негодование. Новосибирцы осудили столь опасную «игру».

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