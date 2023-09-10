В Новосибирске полицейский залез на второй этаж, чтобы задержать преступника

Полицейский залез в окно. Фото: скриншот из видео «АСТ-Black»

Новосибирцы стали очевидцами необычного задержания. Вчера 9 сентября они сняли на видео, как полицейский карабкается на второй этаж, чтобы поймать преступника.

Все произошло в Октябрьском районе на улице Высоцкого.

- Говорят, что он сорвал цепочку с женщины. Этого мужчину не в первый раз разыскивает полиция, - сообщили подписчики группы «АСТ-Black».

Операция увенчалась успехом. Мужчину удалось задержать и отвезти в отдел.

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